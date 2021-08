Bielsko-Biała: turyści pójdą torem saneczkowym obok hotelu dla nietoperzy. Spore zmiany w Cygańskim Lesie

Cygański Las znajduje się w południowej części Bielska-Białej. Obejmuje obszarem Mikuszowice Śląskie, Olszówkę Górną i Dolną, a nawet częściowo Bystrą. To jedno z ulubionych miejsc bielszczan i turystów, którzy zaglądają do Bielska-Białej m.in. po to, by pospacerować właśnie po Cygańskim Lesie, czy też wybrać się na Kozią Górę startując z tego miejsca.