Bielsko-Biała znalazło się pod wodą! W mieście w ciągu kilku godzin spadły ogromne ilości deszczu. Zalane są drogi, podtopione posesje

Bielsko-Biała znalazło się pod wodą!

- Sytuacja, która występuje na terenie tych gmin stwarza realne zagrożenie podtopieniami domów, zalaniami, przerwaniami wałów. Muszą być monitorowane. Czy nie doszło do niekontrolowanego przelania się przez wały czy rozerwania wałów - tłumaczy Marek Rączka, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Na swoim terenie monitoring prowadzą również władze powiatu bielskiego. One także postanowiły, że nie obejdzie się bez wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego. Obowiązuje on na terenie trzech gmin pow. bielskiego - w Jasienicy, Czechowicach-Dziedzicach oraz Wilamowicach. Ponadto pogotowie przeciwpowodziowe zostało wprowadzone na terenie siedmiu pozostałych gmin w powiecie.

Działania straży pożarnej po ulewnych deszczach w Beskidach cały czas trwają. - W mieście i powiecie pracuje około 200 strażaków – ok. 35 zastępów - wylicza mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowa KM PSP w Bielsku-Białej.

Władze Bielska-Białej postanowiły powołać miejski sztab kryzysowy. I jak przekazują, do niego również można zgłaszać informacje o potrzebie interwencji. Miasto chce w ten sposób odciążyć straż pożarną.

Najnowsze informacje z Bielska-Białej potwierdzają wiadomości o zalaniu zajezdni autobusowej. Wskazują również na kolejne zalane budynki. Woda wdarła się m.in. do Archiwum Państwowego. Także stacja paliw przy ul. Andersa została zalana. Ma to być efektem wylania lokalnych potoków, które zalały m.in. drogi.

Wstrzymany został ruch pociągów, ponieważ zalany jest dworzec PKP przy ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej. Pod wodą znajduje się również mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej, cmentarz. Z ruchu wyłączony został wiadukt kolejowy przy ul. PCK w Bielsku, pod którym zgromadziła się woda. Jest on także niedostępny dla pieszych. Identycznie ma się sytuacja pod wiaduktem przy skrzyżowaniu ul. Grażyńskiego i Trakcyjnej. Na ul. Konwaliowej z kolei woda zalała znajdujące się przy niej garaże. Zaparkowane "pod chmurką" samochody przykryte są wodą do ponad połowy.

Jak informuje straż pożarna z Bielska-Białej, najwięcej interwencji dotyczy rejonu miasta, ale także gmin Jasienica i Jaworze. Wszystko wskazuje na to, że ich liczba będzie cały czas rosła, ze względu na nieustanne opady deszczu. Te wywołują kolejne skutki.

Jednocześnie, z niektórych części miasta docierają jeszcze sygnały, że woda wciąż daje się we znaki. Wciąż zalane są prywatne posesje i drogi w Komorowicach. Nieprzejezdna jest też ul. Strumieńska w Jasienicy. Tak samo ul. Zdrojowa w Jaworzu. Na ul. Józefa Braka w Bielsku-Białej woda wlała się nawet do domów.

Spadło kilkadziesiąt milimetrów wody. Obowiązuje ostrzeżenie IMGW

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad - zapowiada IMGW, którego ostrzeżenie obowiązuje do godz. 22:00, 4 czerwca.