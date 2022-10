Bojszowska kraina snów: "Różaniec z kolczastego drutu" Józefa Kłyka. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

"Bojszowska kraina snów" to przegląd filmowej twórczości bojszowianina, Józefa Kłyka. Zaczął się przed pandemią, na jej czas został zawieszony i 21 października 2022 odbyła się projekcja kolejnego filmu. Tym razem był to "Różaniec z kolczastego drutu" oparty na słynnej ucieczce Augusta Kowalczyka (później znanego aktora) z KL Auschwitz 10 czerwca 1942 r. W filmie Józefa Kłyka zagrał go 24-letni bojszowianin, Piotr Uszok.