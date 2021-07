Bon turystyczny: dla kogo, jak go aktywować, jak zmienić kod obsługi płatności i przeglądać dane? Poradnik ZUS

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. Na dziecko z niepełnosprawnością – w sumie 1000 zł. Świadczenia nie można wymienić na gotówkę.

Płatności bonem przyjmuje 27 tys. podmiotów w całej Polsce. Ich aktualna lista znajduje się na tej stronie:

OTO AKTUALNA LISTA. KLIKNIJ

Bon przysługuje na każdego dziecko, jeśli do 18 lipca 2020 r. miało przyznane świadczenie wychowawcze 500+ lub dodatku wychowawczego - dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, ale też w sytuacji gdy rodzice, czy opiekunowie nabędą prawo do tego świadczenia w okresie od 19 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Aktywacja

Jeśli masz prawo do bonu, będzie on widoczny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon].