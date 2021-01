Branża turystyczna z woj. śląskiego otrzyma pomoc. Przeznaczono dla niej 84 mln złotych. Kto może skorzystać?

- Czas pandemii jest nieprzewidywalny, dlatego chcemy, żeby ta pomoc dotyczyła dwóch filarów – gmin oraz samych przedsiębiorców – powiedział podczas konferencji prasowej Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Jeżeli samorządy zwolnią lokalnych przedsiębiorców z podatków, opłat, my w tym momencie przekażemy środki samorządom na inwestycje. Pomoc będzie miała formę rekompensat dla gmin za utracone dochody budżetowe – tłumaczył.

O przesunięciu środków w budżecie województwa śląskiego i skierowaniu ich na pomoc dla branży turystycznej zadecydował – na wniosek zarządu województwa - Sejmik Województwa Śląskiego. Dzięki temu wartość Śląskiego Pakietu dla Turystyki wyniesie w sumie 87,5 mln złotych (w ubiegłym roku było to 3,5 mln zł, w 2021 r. – 84 mln zł). Śląski Pakiet dla Turystyki jest odpowiedzią województwa na kryzys w tej branży.

W pierwszym kwartale tego roku, pomoc ma trafić do gmin turystycznych z Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego oraz Śląska Cieszyńskiego. W drugim kwartale z pomocy skorzystają także gminy położone na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

- Aż 17 mln euro, czyli 76 mln zł z regionalnego Programu Operacyjnego będzie przeznaczonych dla przedsiębiorców, którzy muszą dostosować standardy sanitarne, jeśli chodzi o walkę z COVID-em. Szacujemy, że pomoc obejmie od 160 do 200 przedsiębiorców - podkreślał marszałek Chełstowski.

- Branża turystyczna pierwsza ucierpiała w czasie pandemii, a podniesie się jako jedna z ostatnich. To dla województwa śląskiego niezwykle ważna gałąź gospodarki – mówił Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego. - To nasze kolejne działania wspierające gminy turystyczne. A turyści muszą czuć się w naszych ośrodkach bezpiecznie.

– Środki zostały przeznaczone na kampanie społeczne promujące nasz region, dotarliśmy wówczas do 30 mln użytkowników. Poza tym wsparliśmy ponad 400 przedsiębiorców, udało się zorganizować około 500 wydarzeń turystycznych. Te działania trafiły do 60 tys. uczestników – wyliczał Wojciech Dziąbek, dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. – W tym roku pomoc ma trafić do gmin i przedsiębiorców. Analiza wykazała, że skutki pandemii są największe w południowej części województwa i tam w pierwszej kolejności będzie skierowane wsparcie – dodał.