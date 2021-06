Budowa na lotnisku. Nowy terminal B w Pyrzowicach gotowy. Korfanty jest jego patronem. Oto wnętrze. Kiedy otwarcie? W lipcu 2021

Zmiany są naprawdę wielkie, a Pyrzowice będą mieć jeden z najnowocześniejszych terminali w Polsce. Terminal B na lotnisku jest gotowy po remoncie, trwa wyposażanie wnętrza. Otwarcie w lipcu 2021. Nie ma porównania ze starym. Jest więcej miejsca, punktów odprawy i kontroli, nowoczesny sorter, trawelatory, duży sklep Baltony, automatyczne bramki. Zobaczcie wnętrza w czerwcu, miesiąc przed otwarciem.

Na przeszklonej elewacji z daleka widać półtransparentny napis: Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego. Przed terminalem jeszcze stoją kontenery z resztkami w budowie, ale jest już nowy chodnik i droga.

W miejscu, gdzie kiedyś był bank PKO, jest salka konferencyjna. Z obu stron terminala B są nowe toalety. Między terminalem B i C (przylotowym) powstaje zadaszone przejście. Przed terminalem - drogi i wysepki dla pasażerów. A w środku? Terminal B jest nie do poznania!

Jeśli pamiętacie stary terminal, różnicę zauważycie już przy wejściu. Jest kolosalna. Przestrzeń została zupełnie inaczej zagospodarowana, nie ma wysokiego na kilka pięter holu, na trzech poziomach odseparowano od siebie miejsca do nadawania bagażu, kontroli osobistej, halę odlotów. Szok można przeżyć w toaletach – są m.in. na pierwszym piętrze na obu krańcach hali, w jednej jest ok. 10 kabin. Drzwi otworzą się przed Wami bezkontaktowo (fotokomórka). A ściany w nich ozdobiono fotosami – a jakże – samolotów. To zdjęcia z drona, wykonane przez Piotra Adamczyka i Roberta Neumanna.

Na to piętro zaś z parteru wjedziecie trawelatorem, czyli ruchomym chodnikiem. Takie chodniki w terminalu B po remoncie są dwa – drugi wiedzie z pierwszego piętra na drugie. Albo windą. Szyby wind są w tych samych miejscach, co poprzednio, ale ich nie poznacie, bo to już nie te charakterystyczne niebieskie klatki. W tym samym miejscu na piętrze jest też przejście fast track.

Na piętrze, między punktami kontroli osobistej i halą odlotów będzie duży sklep bezcłowy, tak jak w terminalu A – walk through, czyli przejściowy. Zaś do punktów kontroli osobistej przejdziecie przez automatyczne bramki, na których należy sczytać naszą kartę pokładową.

Salonik VIP jest o wiele większy, mieści się częściowo w miejscu, gdzie dawniej był taras widokowy. To, czego pasażerowie nie zobaczą, a co jest bardzo ważne i pochłonęło aż jedną trzecią tej wielomilionowej inwestycji, to nowy i ultranowoczesny system transportu i kontroli bagaży, czyli sorter. Jest tak ważną częścią wyposażenia lotniska, że najpierw zamówiono sorter, a dopiero potem zaprojektowano dopasowane do niego pomieszczenie. Prace szły sprawnie. Zobaczcie, jak było w grudniu 2020:

Przypomnijmy. Koniec prac zaplanowano przed wakacjami 2021. Remont zaczął się we wrześniu 2019. Terminal B to najstarszy obecnie obecnie terminal na lotnisku w Pyrzowicach. Powstał w roku 2007. Latamy z niego do strefy Schengen. Stary terminal miał przepustowość na poziomie 2 mln pasażerów rocznie. Po przebudowie przepustowość będzie dwa razy większa - 4 mln pasażerów rocznie. Starszy teoretycznie terminal A przeszedł gruntowny remont w 2013 roku, zaś w 2015 z drugiej strony B powstał terminal przylotowy C (B przestał być wówczas także terminalem przylotowym). Terminal B mocno odbiegał standardem od pozostałych terminali w Pyrzowicach. Remont planowo miał zacząć się w 2018, ale przesunięto go na rok 2019 z racji organizacji w grudniu 2018 szczytu klimatycznego COP w Katowicach.

Celem przebudowy jest poprawa przepustowości budynku, wyeliminowanie „wąskich gardeł", umożliwienie zwiększenia przepustowości do poziomu 1800 pasażerów na godzinę przy poziomie standardu obsługi pasażerów co najmniej C (Level of Service, liczonego wg wytycznych IATA) oraz integracja Terminali A, B, C w całość pod względem funkcjonalnym i architektonicznym. Przedsięwzięcie przebudowy i rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport potrwa więc od września 2019 roku do końca pierwszej połowy 2021 roku. Głównym wykonawcą jest firma „Promus Ruda Śląska” Sp. z o.o.