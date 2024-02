Budowa S1 Bielsko-Biała - Dankowice. Najnowsze ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA pokazują rozmach inwestycji JAK

Budowa drogi ekspresowej S1 z Bielska-Białej do Dankowic i dalej do Oświęcimia oraz Mysłowic nieustannie budzi zainteresowanie mieszkańców regionu. Nic dziwnego, bo to inwestycja, na którą czekają od lat, prowadzona z wielkim rozmachem, mająca być dla województwa śląskiego takim kręgosłupem drogowym. Co jakiś czas inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje zdjęcia z postępów prac. ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA z 30 stycznia 2024 roku.