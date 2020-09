Były sekretarz Bytomia skazany za ustawianie przetargu. Łukasz W. usłyszał wyrok w sprawie tzw. "afery podsłuchowej"

Łukasz W. był sekretarzem miasta Bytom w latach 2017-2018, czyli za czasów prezydentury Damiana Bartyli.

Głośno zrobiło się o nim w październiku 2018 roku, kiedy do sieci wyciekły nagrania, na których wyraźnie słychać, jak W. proponuje jednemu z przedsiębiorców ustawienie publicznego przetargu.

W.: "Jest problem w spółdzielni i przez to chcielibyśmy go jakoś rozwiązać, tak, to miałbyś tę robotę i jakbyś z każdej roboty, każdej faktury te 15-20 proc. szło na to, żeby rozliczać te tyły, to by było dobrze"

Przedsiębiorca: "A jak to będzie? Negocjacje?"

W.: "Negocjacje. Stawka 14 zł, nie większa, bo tam reszta też pójdzie gdzie indziej na takie stawki"