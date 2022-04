Bytom: Kielichy, szklanice, karafki. Wystawa szkła w Muzeum Górnośląskim jest pełna białych kruków oprac. MANO

To świetna propozycja na weekend - nowa, czasowa wystawa „Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Na ekspozycji zgromadzono unikatowe obiekty z muzealnej kolekcji, które do tej pory nie były pokazywane. Na wystawie można także zobaczyć film stworzony specjalnie na ekspozycję. Zarejestrowano w nim niezwykłe ujęcia pracy mistrzów hutniczych w Krakowskiej Hucie Szkła. Wystawa będzie czynna do 31 lipca 2022.