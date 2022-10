Bytom. Tancerze Teatru Rozbark wystąpią na deskach Opery Narodowej Teatru Wielkiego w ramach XIII Dni Sztuki Tańca w Warszawie

Przypomnijmy, że Dni Sztuki Tańca to corocznie odbywający się Festiwal, który organizowany jest przez Operę Narodową (Teatr Wielkie - Operę Narodową), która stanowi reprezentacyjną polską scenę operowo-baletową. Podczas tanecznej imprezy na scenie prezentują się zespoły pochodzące zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Jak informują przedstawiciele Teatru Rozbark, prezentacje tancerzy bytomskiej sceny będzie można zobaczyć we wtorek, 15 listopada, o godz. 19.00. Zaprezentują aż cztery spektakle w choreografii Anny Piotrowskiej, dyrektor Teatru Rozbark. Będą to trzy krótkie formy choreograficzne: „Terytorium”, „Balance of democracy”, „Egoistic experiment/ Jestem spektaklem” oraz spektakl nagrodzony „Złotą Maską”: GEMINI tryptyk.

TERTORIUM

Koncepcja, choreografia, kostium: Anna Piotrowska

Muzyka: Anna Piotrowska i fragment utworu „Na smętarzu mieszkać będę” w wykonaniu Adama Struga

Tańczą: Joanna Brodniak, Katarzyna Zioło