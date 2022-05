Bytom: W piątek premiera nowej płyty Kasi Moś. Dzięki niej piosenki Karin Stanek zyskają „drugie życie” Magdalena Mikrut

Karin Stanek to legendarna bigbitowa piosenkarka z Bytomia. Gwiazda zyskała popularność w latach 60., a przy dźwiękach jej piosenek wychowywały się całe pokolenia. Teraz jej przeboje przypomni Katarzyna Moś, finalistka programu Must Be the Music. Tylko muzyka oraz reprezentantka Polski podczas 62. Konkurs Piosenki Eurowizji. Co łączy obie panie? Muzyka oraz fakt, że pochodzą z Bytomia.