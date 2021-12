Bytom: Wystawa "Pod betlejemską gwiazdą. Betlejki i szopki europejskie" w Muzeum Górnośląskim. Zobacz ZDJĘCIA

Tradycja powstawania szopek bożonarodzeniowych sięga XIII wieku, kiedy to w noc Bożego Narodzenia św. Franciszek z Asyżu ustawił pierwszą stajenkę w miejscowości Greccio. Na Śląsku szopka zwana betlejką pojawiła się w XVII wieku i do lat 30. XX wieku była nieodłącznym elementem świątecznego wystroju domu.

- Kolejne figury, które były niezbędne w betlejce to Trzej Królowie, przynajmniej jeden pastuszek, wielbłąd z poganiaczem i owieczki. Istotny jest tu przekaz ewangeliczny, to odróżnia nasze betlejki od np. szopek krakowskich” – mówi Anna Grabińska-Szczęśniak.

Na tegorocznej wystawie można zobaczyć także szopki europejskie pochodzące z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz z prywatnych zbiorów kolekcjonera szopek. Prezentują one dwa nurty.

- Jeden to minimalizm – nie są to szopki rozbudowane. Każda z nich jest wykonana z innego materiału. Są figury ze szkła, porcelany, parafiny, mamy odlew żeliwny z motywem bożonarodzeniowym oraz figurki Świętej Rodziny umieszczone w łupinie orzecha. Z kolei kolekcjoner dostarczył nam szopki drugiego typu – bardzo duże, wręcz całe miasteczka, w tym figury postaci na pierwszy rzut oka niezwiązanych z Bożym Narodzeniem. Jest więc rybak, piekarz, rzeźnik, scenki z targowiska – dodaje Anna Grabińska-Szczęśniak.