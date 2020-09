Cała Częstochowa chodziła tu na frytki. Znika słynna aleja frytkowa

Gorol posyła dziecko do śląskiej szkoły. Ekstremalny test godki

Horoskop miesięczny na wrzesień 2020. Te znaki zodiaku muszą wziąć się do pracy

Przed wojną była to ulica reprezentacyjna na równi z aleją Najświętszej Maryi Panny. Ulica Piłsudskiego to piękny secesyjny hotel Polonia, który jest sukcesywnie odnawiany. Piłsudskiego i okolica to miejsce, gdzie siedziby znajduje coraz więcej placówek kultury. Przy samej Piłsudskiego jest Konduktorownia Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Były kolejowy budynek został wyremontowany za 2 miliony złotych. W Konduktorowni organizowane są wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii, odbywają się koncerty.