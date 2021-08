Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach przejmie obsługę numeru alarmowego 998

Już teraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego Katowice obsługuje zgłoszenia na numery alarmowe 112 i 997. We wrześniu 2021 r. przejmie natomiast zgłoszenia na numer 998 – wówczas osoba dzwoniąca na ten numer dodzwoni się do operatora numerów alarmowych. Ten z kolei zapyta o wymagane informacje i za pomocą systemu teleinformatycznego (dokument elektroniczny – tzw. formatka) przekaże zgłoszenie do właściwego dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w celu realizacji zgłoszenia.

Osoba dzwoniąca po pomoc na numer alarmowy 998 nie odczuje różnicy w obsłudze zgłoszenia. Operatorzy CPR Katowice od samego początku jego funkcjonowania (od 2013 roku) odbierają zgłoszenia wpływające na numer alarmowy 112, które przekazywane są do Państwowej Straży Pożarnej.