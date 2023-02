Certyfikat Breast Cancer Unit dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Spełniło wyśróbowane warunki

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach otrzymalo certyfikat Breast Cancer UnitUniwersyteckie. Spełniło wszystkie warunki. Ośrodek powinien zapewniać pacjentom możliwość konsultacji z wielu specjalności oraz kompleksowego leczenia z wykorzystaniem najbardziej skutecznych metod i terapii - informuje PAP.

Konieczne jest odpowiednie zaplecze diagnostyczne, medyczne i kadra. Katowicki ośrodek pod jednym adresem skupia m.in. diagnostykę podstawową oraz pogłębioną, chirurgię onkologiczną (w tym rekonstrukcyjną), radioterapię, brachyterapię, rehabilitację i monitoring pacjentek po leczeniu. Wszystko to sprawdzili audytorzy Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego.

- Przygotowania do wizytacji trwały ponad dwa lata. To duże poświęcenie naszej kadry zarówno medycznej, jak i administracyjnej. Europejski certyfikat to dla UCK ogromne wyróżnienie oraz uznanie za wkład pracy i zaangażowanie personelu – skomentowała dla PAP w poniedziałek dyrektor szpitala Renata Wachowicz.