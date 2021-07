Chcecie wynająć kampera? Oto 6 prawd, które powinniście znać decydując się na rodzinny caravaning

Moda na kampery w Polsce i Europie

Kampery w Polsce stały się modne jeszcze w 2018 roku, a pandemia dodatkowo zwiększyła zainteresowanie tymi wyjątkowymi pojazdami.

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR przytaczanych przez serwis dziennik.pl w ciągu niepełnych III kwartałów (od stycznia do sierpnia) ub. r. w Polsce zarejestrowano aż 708 kamperów, co oznacza wzrost o 24,4 proc. rok do roku. To oznacza, że w ciągu ośmiu miesięcy Polacy kupili więcej kamperów niż w całym 2019 roku (662).