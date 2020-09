Chełstowski: Film o Korfantym rozważamy bardzo poważnie. Dwie kluczowe kwestie to finansowanie i dobry scenariusz GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Jesteśmy na etapie planowania budżetu na rok przyszły i kolejne. I koszty będą zależeć od formuły. Film nie będzie tani, ale kluczem będzie dobry scenariusz i tu się zaczynają schody. Znamy to z wielu polskich produkcji. Na pewno nie robilibyśmy tego filmu sami, szukalibyśmy partnera np. w ministerstwie kultury, innych instytucji kultury i sponsorów - mówi Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.

Gdy usłyszałem, że województwo śląskie może sfinansować produkcję filmu fabularnego, pomyślałem, że chodzi o pańską biografię.

Nie przesadzajmy, są ciekawsze życiorysy do przedstawienia. Biografia Wojciecha Korfantego. Nie żebym wątpił w pańskie horyzonty, ale czy pan jako marszałek to nie powinien bardziej doglądać szpitali i Kolei Śląskich, a nie filmy kręcić?

Można wszystko robić równolegle, nawet zaczynając od szpitali i kończąc na kolei. Film to temat do dyskusji na komisji kultury, z przewodniczącymi Czarnynogą i Przedpełskim. To jest dobry pomysł, ale diabeł tkwi w szczegółach. Koszty są duże...

No właśnie, stać was? Słyszę, że województwo miałoby wyłożyć od kilkunastu do 30 mln złotych.

Jesteśmy na etapie planowania budżetu na rok przyszły i kolejne. I koszty będą zależeć od formuły. Film nie będzie tani, ale kluczem będzie dobry scenariusz i tu się zaczynają schody. Znamy to z wielu polskich produkcji. Na pewno nie robiliśmy tego filmu sami, szukalibyśmy partnera np. w ministerstwie kultury, innych instytucji kultury i sponsorów. Temat rozważany jest bardzo poważnie, ale - powtarzam - dwie kluczowe kwestie to finansowanie i dobry scenariusz.

Jeśli to ma się udać, to na kiedy?

Film o wybitnym Ślązaku, Polaku, Europejczyku na stulecie powstań, na stulecie powrotu Śląska do macierzy…

Chwileczkę. Mało czasu panu zostało.

Poczekajmy. Nawet jeśli film powstanie rok później, to i tak warto. Kto Korfantego zagra? Bo ja mam dla Grażyńskiego aktora. Janusz Chabior. Świetny w graniu szwarccharakterów.

Tym zajmą się specjaliści. My stwarzamy przestrzeń, a wypełnić ją będą musieli fachowcy. A jak już będzie scenariusz i poważna ekipa to dostanie artystyczną swobodę, czy będzie pan drugim reżyserem?

Daleki jestem od tego. To zajęcie dla historyków, specjalistów. Żeby ten film był przede wszystkim interesujący dla młodego pokolenia.