Chorzów. Dziś charytatywny festyn "Dla Joanny". Nauczycielka SP37 choruje na nowotwór

Jaka jest historia Joanny Górny?

W 2019 roku zdiagnozowano u Joanny guza w okolicach śródpiersia. To chłoniak nieziarniczny śródpiersia. Sytuacja jest bardzo poważna, badania wykazały, że jest on wielkości grejpfruta. CAR-T Cells jedyną szansą na ratunek. To innowacyjna metoda walki z nowotworami. Jest skuteczna, ale również droga. W grę wchodzi kwota około 1,5 miliona złotych.