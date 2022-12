Chorzów. Mikołaj z reniferami, diabelski młyn, stoiska, koncerty i rękodzieło. Jarmark na rynku. ZDJĘCIA

Świątecznie na rynku w Chorzowie

Boże Narodzenie to czas, który w wielu śląskich miastach poprzedzają świąteczne jarmarki. 15 grudnia także i chorzowski rynek zmienił się nie do poznania. Jarmark przed ratuszem potrwa do późnych godzin wieczornych w niedzielę 18 grudnia. Postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Co zobaczyliśmy?