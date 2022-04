Cieszyn. Kino na Granicy, nieznane filmy Andrzeja Wajdy – retrospektywa w Cieszynie już w majówkę

- Biografia tego artysty była szczególna. Wyłania się z niej zbiorowy portret Polaka, który, wplątany w tryby i powikłania historyczne, chciał pozostać artystą. I właśnie artystycznym, a nie obyczajowym czy politycznym stemplem, dawał świadectwo prawdzie, która okazała się prawdą całego pokolenia. Tego pokolenia, któremu chciało się chcieć, choćby tylko dlatego, żeby Polska, wyśniona i wspominana w wielkiej literaturze i w marzeniach, stała się wreszcie realnym świętem.

Jako artysta niekiedy się mylił, ale potrafił wyciągać z tych niepowodzeń wnioski. Jako reżyser był zapewne największym odkrywcą filmowych talentów aktorskich w Polsce: od Zbigniewa Cybulskiego, poprzez Tadeusza Janczara, Daniela Olbrychskiego, Krystynę Jandę, Stanisławę Celińską, Marka Kondrata, Jerzego Radziwiłowicza, Wojciecha Pszoniaka, po Beatę Fudalej. W dużej mierze dzięki Wajdzie polskie kino miało własną twarz. Twarz odbijającą się w ciemnych okularach Maćka Chełmickiego, w zdyszanym, spoconym obliczu Panny Młodej (Ewa Ziętek) na bronowickim weselu, albo w egzaltowanej i jednocześnie bardzo smutnej Telimenie (Grażyna Szapołowska). Te pojedyncze twarze nakładają się zaś na fizys zbiorową: na kompozycje, kadry i całe sceny z „Człowieka z marmuru”, z „Panien z Wilka”, z „Dyrygenta”, które – raz zobaczone – nie sposób zapomnieć nigdy. Wreszcie na twarz samego Andrzeja Wajdy. Bo polskie kino to właśnie On. Filmy Andrzeja Wajdy to już kanon kina polskiego. Największy mistrz naszego filmu niejednokrotnie pracował za granicą i są to filmy zdecydowanie mniej znane, lub niemal zupełnie zapomniane. Wajda kręcił we Francji, w Niemczech, w Jugosławii, Wielkiej Brytanii czy w Japonii. Chcemy odkryć tę mniej znaną twórczość dla kolejnego pokolenia kinomanów