Ciężarówki mają zakaz wyprzedzania na niektórych odcinkach autostrad. Oto, gdzie nie mogą wyprzedzać

Inne limity prędkości dla ciężarówek

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pojazdy ciężarowe i autobusy na terenie zabudowanym mogą poruszać się z takimi samymi prędkościami, jak auta osobowe. Na autostradach, drogach ekspresowych i na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku, dopuszczalna prędkość to 80 km/h. W terenie niezabudowanym limit prędkości dla pojazdów ciężarowych i autobusów został ustalony na 70 km/h. Podobne limity dotyczą samochodów osobowych i dostawczych z przyczepami - 50 i 60 km/h w terenie zabudowanym, 70 km/h w terenie niezabudowanym oraz 80 km/h na autostradach i drogach ekspresowych.

Na drogach szybkiego ruchu i autostradach ciężarówki zazwyczaj suną prawym pasem. Często jednak zdarza się, że ich kierowcy podejmują manewr wyprzedzania. Zazwyczaj wyprzedzanie innych pojazdów przez auto ciężarowe trwa zdecydowanie dłużej, zważywszy na to iż ciężarówki mogą jechać najszybciej z prędkością maksymalną 90 km/h. To irytuje mogących jechać znacznie szybciej kierowców aut osobowych.