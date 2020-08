"Cisza, jak ta" to koncert pamięci Romualda Lipki, który odbędzie się na festiwalu w Opolu. Bez muzyków Budki Suflera. Jest oświadczenie

Zmarł Peter Green, współtwórca grupy Fleetwood Mac

Zapamiętamy go z Fleetwood Mac oraz z Bluesbreakers. Odszedł muzyk, gitarzysta, kompozytor Peter Green. To on był autorem hitu "Black Magic Woman" spopularyzowanego przez Carlosa Santanę w nieco innej, mniej bluesowej niż oryginał, wersji.