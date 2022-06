Co robić w weekend na Śląsku? Zobacz najciekawsze wydarzenia weekendowe w regionie

Kolejny czerwcowy weekend to dla miłośników różnego rodzaju wydarzeń szeroki wachlarz możliwości. W najbliższych dniach, w województwie śląskim będzie się sporo działo, a mieszkańców regionu czeka mnóstwo koncertów, spektakli teatralnych oraz występów kabaretowych. Jak co tydzień, na scenach instytucji wydarzy się wiele, a różnorodność inicjatyw sprawia, że każdy może wśród nich znaleźć coś dla siebie. Wśród muzycznych spotkań nie zabraknie dźwiękowych inspiracji, zaś w teatrze widzowie zachwycą się wspaniałą grą aktorską oraz przenikną na jakiś czas do innej rzeczywistości. Będzie sporo pozytywnych emocji, a także powodów do radości i refleksji.