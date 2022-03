Cracovia - Piast Gliwice WYNIK, ZDJĘCIA Gliwiczanie wygrali pod Wawelem. Damian Kądzior dał trzy punkty Piastowi

Jacek Zieliński w domu przed telewizorem

Krakowianie zremisowali ostatnio w Pogonią Szczecin 1:1. Do meczu z Piastem Cracovia przystąpiła nie tylko osłabiona przez absencje chorobowe w kadrze zespołu. Na ławce zabrakło trenera Jacka Zielińskiego zakażonego koronawirusem. Zastąpił go asystent. Tomasz Jasik. Zieliński oglądał mecz w domu przed telewizorem i miał telefonicznie przekazywać uwagi. Cracovia miała przed Piastem serię czterech meczów bez wygranej.

Jeden celny strzał do przerwy i prowadzenie Piasta

Do przerwy mieliśmy w tym meczu tylko jeden celny strzał, ale za to jaki! W 44. minucie Damian Kądzior huknął z pola karnego dając prowadzenie Piastowi. Wcześniej w tej akcji Jakub Holubek podał do Tihomira Konstadinova, który piętą podał do Kądziora. Asysta i strzał - palce lizać!