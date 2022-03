"CzasyPismo": 20. numer półrocznika wydawanego przez katowicki IPN już na rynku. "Większość tekstów dotyczy środowiska artystycznego"

Nowy numer "CzasyPisma"

Całość uzupełnia bibliografia wcześniejszych numerów „CzasyPisma” od roku 2012, kiedy ten periodyk zaczął się ukazywać.

„CzasyPismo” można nabyć w sieci sklepów Empik, w Instytucie Pamięci Narodowej oraz w punktach Poczty Polskiej.

"CzasyPismo" to półrocznik, mający za zadanie popularyzację badań historycznych nad XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. Wynika to z misji Instytutu Pamięci Narodowej – wydawcy tego pisma. Nie oznacza to jednak zawężenia tematyki wyłącznie do kwestii politycznych – przeciwnie, celem pisma jest ukazanie możliwe szerokiego spektrum zjawisk – sfery kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, obyczajowości.