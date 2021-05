Czeladź. Koniec żartów! Dworzec oficjalnie otwarty. Mieszkańcy przetestowali też nowe ścieżki rowerowe

- I co najważniejsze wszyscy twierdzili, że zarówno dworzec, jak i nowe ścieżki są OK. To dla każdego włodarza miasta radość, kiedy mieszkańcy są zadowoleni. Ale najbardziej dzisiaj zadowolona była trójka czeladzian a właściwie dwie czeladzianki i jeden czeladzianin, którzy punktualnie o godzinie 12, o dziwo jak na dzisiejszy dzień, w promieniach słonecznych, wylosowali trzy dobrej klasy rowery. Miło było też usłyszeć pochwały pod adresem naszej inwestycji, z ust wielu przybyłych na otwarcie gości - podkreślał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

- A dla mnie uroczyste otwarcia zawsze są doskonałą okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji w tym przypadku tej największej w historii Czeladzi inwestycji drogowej. Podziękowałem projektantom z firmy projektowej Szafron-Szyndzielorz, wykonawcom z firmy Eurovia, naszym służbom z MZGK, nadzorującym realizację tej inwestycji oraz urzędnikom naszego Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, którzy pozyskali na tę inwestycję, ogromne fundusze zewnętrzne, zarówno unijne jak i z GZM. A nad całością oprócz mojej skromnej osoby czuwała moja zastępczyni do spraw komunalnych Elżbieta Dmitruk. Podziękowania należą się także firmom i instytucjom z którymi współpracowaliśmy, realizując inwestycję, szczególnie Tramwajom Śląskim, Tauronowi i Czeladzkim Wodociągom, Powiatowemu Zarządowi Dróg i policji. Wszystkim jeszcze raz dziękuję. Dziękuję także mieszkańcom, którzy mimo niepewnej pogody wsiedli dziś na rower, by przetestować nasze ścieżki rowerowe - przekazał Zbigniew Szaleniec.