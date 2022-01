Czeladź: wiało, lało, ale w mieście nie zabrakło chętnych, by pobiec i "Policzyć się z cukrzycą". Wpisowe powędrowało na konto WOŚP Piotr Sobierajski

W Czeladzi odbył się VI bieg "Policz się z cukrzycą"Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Piotr Sobierajski Zobacz galerię (186 zdjęć)

W niedzielę 30 stycznia o godz. 12 w Czeladzi rozpoczął się szósty już bieg "Policz się z cukrzycą”. Zawodnicy wyruszyli w trasę, by wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Choć wiało, czasem padało, to jednak nie zabrakło chętnych, by wziąć udział w tej cyklicznej imprezie.