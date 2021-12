Częstochowa: 29-latek pobił córkę swojej partnerki. Mężczyzna odpowiada za usiłowanie zabójstwa

Policjanci z komisariatu VI zatrzymali 29-letniego mieszkańca Częstochowy 7 stycznia 2021 roku, w związku z podejrzeniem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u dziecka swojej partnerki. 2,5-letnia dziewczynka z poważnymi obrażeniami głowy trafiła do szpitala

Policję o zdarzeniu powiadomił szpital, do którego zostało przywiezione dziecko z obrażeniami wskazującymi na celowe działanie osób trzecich. Do urazu doszło 6 stycznia, ale dziewczynka do szpitala trafiła dopiero następnego dnia.

- Zebrane w sprawie dowody i przeprowadzone czynności pozwoliły na przedstawienie zarzutu partnerowi jej matki, pod opieką którego się wtedy znajdowała. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prowadzone w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratora ma wyjaśnić przyczyny i okoliczność tego zdarzenia - informowała wówczas Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.