Częstochowa dołącza do programu "Green City". W Urzędzie Miasta podpisano list intencyjny

– Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska są niezbędne, aby miasta były bezpieczne, czyste i zdrowe. Zaczynamy od siebie i zachęcamy do tego innych. W ramach programu „Green City” planujemy wspieranie ekologicznego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego związanego z rozwojem e-commerce, ochronę powietrza oraz optymalny i zrównoważony dostęp do sieci Paczkomatów®. Stworzymy rozwiązania przyjazne dla środowiska i wygodne dla mieszkańców, takie jak m.in. ładowarki elektryczne przy Paczkomatach® InPost, czy nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze. Zobowiązujemy się także do sukcesywnej wymiany naszej floty na samochody elektryczne, w pierwszej kolejności w miastach partnerskich. Mamy również nadzieję współpracować z samorządami przy innych projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju – mówi Damian Niewiadomski, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży InPost.

Jak przekonują przedstawiciele firmy, dostawa do Paczkomatów® już dziś jest najbardziej ekologiczną formą zakupów internetowych. W porównaniu do zamówienia paczki do domu klienta, dostawa do paczkomatu charakteryzuje się nawet o 75% mniejszą emisją dwutlenku węgla.