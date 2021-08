Częstochowa. Pielgrzymka Tarnowska dotarła na Jasną Górę. Pątnicy pokonali ponad 180 km

„Eucharystia daje życie” to hasło XXXIX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy. Pielgrzymi wyruszyli z Tarnowa 17 sierpnia, a swoją drogę rozpoczęli do Eucharystii w Katedrze Tarnowskiej.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego pielgrzymka w tym roku miała formę sztafety, tzn. każdego dnia 3 grupy przemierzały wyznaczony odcinek trasy i realizowały program pielgrzymki. Pielgrzymi byli dowożeni autokarami, a po apelu wieczornym wracali do domu. Swoje pielgrzymowanie mogli kontynuować poprzez uczestnictwo w codziennej Eucharystii w swoim lub innym kościele. Pielgrzymi mogli również realizować program dnia, korzystając z transmisji radiowych i internetowych oraz specjalnej aplikacji pielgrzymkowej w telefonie.