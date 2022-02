Częstochowa. Rozbudowa Pepco w Galerii Jurajskiej. Sklep o powierzchni 488 m kw. powiększy się o 164 m kw.

Pepco to bardzo chętnie odwiedzany sklep w Galerii Jurajskiej. Jak pokazują badania przeprowadzone przez aplikację Moja Gazetka, marka należy obecnie do grona najczęściej wybieranych przez Polaków na codzienne zakupy w kategorii tekstyliów. Plany związane ze sklepem w największym centrum handlowym w Częstochowie powinny więc ucieszyć kupujących. Marka podpisała właśnie umowę z galerią, dzięki której sklep zyska dodatkowe metry.

– Sklepy segmentu „value retailers”, do którego należy także Pepco, dynamicznie rozwijają się na polskim rynku handlowym. Polacy doceniają w nich zawsze niskie ceny, ale także szeroki asortyment obejmujący m.in. ubrania, zabawki i dodatki do domu – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. – Jednocześnie też marki te ewoluują, podążają za konsumentem i jego potrzebami, a także za rynkowymi trendami, co jest ich ogromną wartością. Tak jest w przypadku Pepco. Zmiany, jakie w najbliższym czasie czekają lokal w Galerii Jurajskiej, wynikają wprost z rozwoju brandu w Polsce – mówi.