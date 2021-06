Częstochowa. Termomodernizacja trzech szkół. Ocieplono budynki Szkół Podstawowych nr 1, 32 oraz 41

Termomodernizacja ma zawsze aspekt nie tylko wymierny – ekonomiczny i ekologiczny, związany z niższymi kosztami ogrzania budynków, ich mniejszym wpływem na środowisko, wyrównaniem temperatury w salach lekcyjnych – ale i czysto estetyczny. Docieplenie szkół to przecież okazja, aby odświeżyć ich elewacje. Obiekty zyskują też nowe instalacje, oświetlenie często także nowe okna okna czy drzwi.

Wykonawcą prac w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Księżycowej był Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Import Eksport „Kromar” ze Starokrzepic. Wartość robót to ponad 2 mln 350 tys. zł brutto. Docieplono tam ściany zewnętrzne (z wykonaniem tynku) i dachy, ściany fundamentowe i piwnic, wyremontowano daszki nad wejściami i kominy (wraz z nadmurowaniem ich o warstwę docieplenia). Powstała opaska z kostki brukowej wokół budynku i schody zewnętrzne. Remont przeszła instalacja sanitarna (w zakresie centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników) oraz elektryczna i odgromowa. Prace objęły też wykonanie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz remont tarasu.

– Pierwsze oszczędności już widać, bo rachunki za ogrzewanie są zdecydowanie mniejsze – dodaje dyrektor SP nr 1 Małgorzata Darocha. – Pracujemy teraz w innych warunkach, mamy wreszcie piękną elewację, wymienione jest również ocieplenie, ogrzewanie, nie wspomnę już o dachach, których stan pozostawiał wiele do życzenia.

Tanie mieszkania od PKP w woj. śląskim. Do kupienia od ręki i w niskiej cenie

Także firma ,,Kromar” zajęła się robotami w SP nr 41 (dawniej Gimnazjum nr 12) przy ul. Okólnej – wartość robót wyniosła tam ponad 2 mln zł brutto. Z kolei wykonanie inwestycji w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Przerwy Tetmajera zlecono firmie F.U.H. „Dziedzicki” z Konopisk. Wartość robót zamknęła się kwotą niemal 1 mln 770 tys. zł brutto. Inwestycje miały bardzo podobny zakres do tej w SP nr 1.

Termomodernizacja tych obiektów kosztowała ok. 31,5 mln zł, z czego dofinansowanie z UE (do kosztów kwalifikowanych) wyniosło ok. 18 mln zł. Nieco wcześniej dzięki projektom unijnym udało się zmodernizować – w tym także ocieplić – pływalnię MOSiR przy alei Niepodległości oraz halę sportową ,,Częstochowianka”. Natomiast z własnych środków budżetowych miasto realizowało w ostatnich latach mniejsze termomodernizacje w oświacie (w tym - w roku 2019 w Miejskim Przedszkolu nr 21, a rok później – w MP 19 i 37).

W trakcie są prace lub procedura przetargowa dotycząca następnych inwestycji termomodernizacyjnych – w 7 kolejnych placówkach oświatowych (miejskim przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych). Miasto będzie je współfinansować środkami pozyskanymi z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środkami europejskimi, które chce zdobyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.