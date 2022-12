Czy Jezus urodził się w stajence? Jeśli za stajenkę uważasz, drewnianą szopę… Biblista wyjaśnia Mateusz Czajka

Według chrześcijan, to właśnie w tym miejscu narodził się Jezus Chrystus. Obecnie znajdują się tam ołtarze - prawosławny i katolicki. Czternastoramienna gwiazda ma wskazywać miejsce, w którym rzekomo narodził się mesjasz.Grota Narodzenia znajduje się w krypcie pod ołtarzem Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Bazylika powstała w IV wieku, choć później z powodu najazdów trzeba było ją odbudowywać (za czasów Justyniana). ks. dr Dawid Ledwoń

Czy Jezus urodził się w stajence? - to pozornie proste pytanie. Jeśli jednak uznajemy za stajenkę drewnianą szopę, czy też małą stajnię, to musimy wiedzieć, że rzeczywistość Betlejem 2000 lat temu nieco odbiegała od naszych wyobrażeń. Zapytaliśmy biblistę z Uniwersytetu Śląskiego, jak naprawdę wyglądało miejsce narodzenia Jezusa. Pokazał nam także zdjęcia z jego podróży do miejsca, w którym miał narodzić się Jezus Chrystus.