Dąbrowa Górnicza. Cztery przedsiębiorcze kobiety postawiły na "Lokal na start". Ze wsparciem miasta rozpoczną przygodę z biznesem

„Lokal na start” jest wspólnym przedsięwzięciem miasta, realizowanym w ramach Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. O lokale na atrakcyjnych warunkach, z niskim kosztem najmu, mogą ubiegać się małe i mikro przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 5 lat. W czwartej edycji wyłonione zostały cztery laureatki.

Tym razem można było starać się o jeden z 11 lokali – znajdujących się w śródmieściu, Gołonogu i Strzemieszycach – o powierzchni od 18 m kw. do 212 m kw. Ten największy dawał możliwość podziału i wynajęcia w mniejszych częściach. Łącznie da się z niego wydzielić siedem odrębnych pomieszczeń. Proponowane stawki najmu w lokalach, które były do dyspozycji wahają się od 2,50 zł do 15 zł netto/m kw. Obowiązywać będą przez dwa lata, a w trzecim roku zostaną podniesione o 40 procent. Po stronie najemcy będzie także koszt mediów, odświeżenia czy dostosowania pomieszczenia, a także podatek od nieruchomości. Do konkursu wpłynęło 12 wniosków, z których jury wyłoniło cztery zwyciężczynie.