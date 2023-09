Dąbrowa Górnicza. Nagrody im. Karola Adamieckiego powędrowały do przedsiębiorców. Kto tym razem został wyróżniony?

Nagrody im. Karola Adamieckiego rozdane

Była to już ósma odsłona tego cyklicznego przedsięwzięcia. Zgłosiło się do niego tym razem dziewięć firm. W poprzednich edycjach o nagrodę ubiegało się łącznie 72 kandydatów, a 26 przedsiębiorców odebrało laury. Przedsięwzięcie jest propozycją dla firm innowacyjnych i przyczyniających się do gospodarczego rozwoju miasta, przykładających jednocześnie wagę do wartości etycznych i społecznych.

Do konkursu mogły przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które m.in. mają siedzibę albo prowadzą działalność na terenie Dąbrowy Górniczej; funkcjonują na rynku minimum 5 lat; w ciągu ostatnich 3 lat wdrożyły nowatorskie rozwiązania, innowacje (produktowe, procesowe, marketingowe bądź organizacyjne) lub działania wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji w regionie. Duże przedsiębiorstwa, które mają szczególny wkład w rozwój miasta, mogły ubiegać się o Nagrodę Specjalną.