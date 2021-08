Dąbrowianin narozrabiał w Wojkowicach Kościelnych. I to poważnie. Może spędzić w więzieniu ponad siedem lat

- Na dodatek niesforny dąbrowianin podczas wykonywania czynności przez będących na miejscu mundurowych wielokrotnie ich znieważył, naruszył nietykalność cielesną oraz próbował wywierać wpływ na stróżów prawa, próbując zmusić ich do zaniechania prowadzonych czynności służbowych. W momencie przewożenia mężczyzny do policyjnego aresztu jego agresja znów dała o sobie znać. W policyjnym radiowozie zniszczył kilka jego elementów, za co odpowie w warunkach recydywy - informują policjanci z KPP w Będzinie.