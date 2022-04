Dąbrowianka Maja Cembrzyńska w trójce najlepszych głosów The Voice Kids V! Wygrał Mateusz Krzykała Piotr Sobierajski

Alicja Górzyńska, Maja Cembrzyńska i Mateusz Krzykała - trzy najlepsze głosy V edycji The Voice Kids

Finał V edycji The Voice Kids za nami. Wielkie głosy, światowe hity, ogromne emocje. To wszystko w sobotni wieczór 23 kwietnia. I to właśnie tę datę do końca życia zapamięta pewnie Mateusz Krzykała, który głosami widzów zwyciężył w tegorocznej odsłonie tego muzycznego show. Pokonał w ścisłym finale reprezentantkę Dąbrowy Górniczej, Maję Cembrzyńską, oraz Alicję Górzyńską.