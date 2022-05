Dąbrowski park zaprasza w słoneczny weekend. Nie tylko alejki, ale też skate park, zjeżdżalnia, plac zabaw i wodne atrakcje

Park Hallera to popularne miejsce, chętnie odwiedzane przez dąbrowian i mieszkańców sąsiednich miast. Czas spędzają tu starsi, spacerują całe rodziny, bawią się dzieci, korzystają z niego miłośnicy rekreacji i sportu – alejki nadają się do biegania, jazdy na rowerze czy rolkach. Jest także skatepark, siłownia pod chmurką i zestaw do street workoutu. Czela także wielka zjeżdżalnia. Goszczą w nim imprezy plenerowe, koncerty, pikniki i festyny. Dąbrowski park został zmodernizowany w 2018 roku. Wówczas wiele nowości pojawiło się zarówno w części A, jak i tak zwanej części B, po drugiej stronie tunelu pod aleją Róż.

