Dariusz Rekosz: "Arsene Lupin – dżentelmen-włamywacz. Tom1". Książka dla młodzieży

Serial Doctor Who obchodzi 57. urodziny. To światowy fenomen, który jest emitowany do dziś

Serial Doctor Who obchodzi dziś 57. urodziny. Pierwszy odcinek został wyemitowany 23 listopada 1963 roku. Najnowsza seria będzie mieć premierę prawdopodobnie w 2021 roku. To światowy fenomen. Jak to możliwe, że jest emitowany do dziś?