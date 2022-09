Dla Rosji energia to narzędzie polityki imperialnej

- Rozmowę o bezpieczeństwie energetycznym Polski, chciałabym rozpocząć od energetyki jądrowej. Kiedy w Polsce, w pana opinii, uda się uruchomić elektrownię atomową, i czy powinna to być technologia amerykańska, japońska, czy niemiecka?

- O wyborze technologii i jej dostawcy, sposobie finansowania i partycypacji w tym finansowaniu przez określone podmioty, musi zdecydować rząd. Bardzo krytycznie oceniam kolejne polskie rządy z powodu niepodejmowania decyzji w tej kwestii. Mamy w tej chwili zobowiązanie rządu, że pierwszy reaktor zostanie uruchomiony w roku 2033. Mam wielkie wątpliwości, co do realności tego terminu, bowiem budowa elektrowni atomowej jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, poza tym będzie to pierwszy reaktor w naszym kraju. Do tej pory nie wybraliśmy jeszcze ani technologii, ani jej dostawcy. Krytycznie oceniam tu działania zarówno rządu "Platformy Obywatelskiej", jak i w mniejszym stopniu "Prawa i Sprawiedliwości", bo obecnie rządzący podejmują decyzje przybliżające nas do realizacji tej inwestycji. Musimy mieć świadomość, że elementem stabilizującym naszego systemu elektroenergetycznego, który będzie zdominowany w przyszłości przez odnawialne źródła energii będą właśnie elektrownie jądrowe. Stabilizowanie systemu elektrowniami gazowymi przy obecnych perturbacjach na rynku gazu, i kosztach jego pozyskania, byłoby działaniem nieuzasadnionym ekonomicznie. Trzeba mieć świadomość, że koszty budowy elektrowni jądrowej są bardzo wysokie. Wynoszą od 4,5 do 5 mln euro na 1 megawat mocy, mniej więcej 4 razy więcej niż budowa elektrowni gazowej i - dwa i pół razy więcej niż budowa elektrowni węglowej.