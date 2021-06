Długi o porozumieniu Kukiza z PiS: Nie sądzę, by Paweł zmienił zdanie o PiS. On w kwestiach ustrojowych mógłby paktować z diabłem

Koalicja Kukiza i PiS. Uwierzyłby pan?

Jako prawnik muszę zaznaczyć, że o koalicji nie słyszałem.

A przepraszam, porozumienie programowe. Nie wiem, jaka to różnica.

Taka, że to nie jest klasyczna koalicja. Porozumienie nie jest dla mnie aż takim zaskoczeniem, bo Paweł Kukiz wielokrotnie zapowiadał, że pójdzie z każdym, kto będzie gotów spełnić jego postulaty. Czasy się zmieniły, warunki się zmieniły, nasze oczekiwania muszą być skromniejsze. I to, co PiS ewentualnie, z naciskiem na ewentualnie, będzie starało się dziś zrealizować w kwestiach ustrojowych, to na pewno nie jest to samo, na co kiedyś liczył Paweł Kukiz.

To na co dziś liczy Paweł Kukiz?

Na propozycje ustawowe, które będą wspierały ideę referendum w sensie ustrojowym. Na zmiany w prawie wyborczym. Trudno liczyć na wprowadzenie jednomandatowych okręgów w całym kraju, ale wyobrażam sobie formy przejściowe czy mieszane. Do tego kwestia sędziów pokoju, o tyle ciekawa, że cieszy się poparciem wszystkich sił politycznych w Polsce. Niestety, gdy przychodzi do konkretów, żadna z tych sił nie raczy ruszyć palcem w tej sprawie. Dlatego mam ograniczone zaufanie do obietnic Prawa i Sprawiedliwości.