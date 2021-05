Dom Marii Skłodowskiej-Curie czeka na polonizację MEMY Mateusz Morawiecki zlecił działania ws. kupna domu polskiej noblistki TK

Dom Marii Skłodowskiej-Curie we Francji został wystawiony na sprzedaż. Niewykluczone jednak, że polski rząd postara się go kupić. O tym fakcie poinformował premier Mateusz Morawiecki na Twitterze. Szef rządu napisał, że dom Skłodowskiej-Curie to "ważna część polskiej historii". Co na to internauci? Żartobliwie komentują całą sytuację w memach i wyczekują na repolonizację nieruchomości wybitnej noblistki.