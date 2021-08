Dom Śląski ma swoją patronkę. Placówka w Katowicach zyskała imię doktor Łucji Staniczek. Kochała Śląsk i działała, by go promować

Doktor Łucja Staniczek patronką Domu Śląskiego

Dom Śląski zyska wyjątkową patronkę. W czwartek, 26 sierpnia, placówka w Katowicach przy ulicy Stalmacha 17 otrzyma imię Łucji Staniczek. To właśnie doktor Staniczek powołała go do życia siedem lat temu. W Domie Śląskim organizowane są różne spotkania organizacji i stowarzyszeń śląskich, spotyka się tutaj młodzież, seniorzy, artyści, politycy czy naukowcy. Miejsce to promuje śląską kulturę. Doktor Łucja Staniczek zmarła 23 sierpnia 2019 roku.