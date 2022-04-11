Домінування "російської" раси дорівнює фашизм? Czy dominacja rasy „rosyjskiej” równa się faszyzmowi?

Як і звідки у росіян з’явилися плани знищити все українське? Це не «винахід» Путіна, адже російський побутовий фашизм спровокувала агресивна мережа загарбницьких війн царської імперії. Нація росіян сформуватися не встигла, тому замість національних ідей росіянам вливали – великодержавний шовінізм. Тобто пригноблення всіх інших народів євразійської імперії.
«Євразійський народ – це лише російський народ. Інші народи залишаються євразійськими, лише поки перебувають у магнітному полі російського народу. Якось люди не розуміють, що випавши з цього поля, вони стають, або другосортним європейським, або другосортним азіатським народом», - йдеться в одному із роликів для росіян.
Потім шовінізм плекають більшовики і товариш Сталін. 24 травня 1945 року в Кремлі Генералісімус піднімає тост за російський народ, як найбільш видатну націю серед тих, які входили до СРСР. Тоді ж Сталін називає росіян «керівною, управляючою силою» - затвердивши домінацію над рештою народів.
В руслі цієї настанови червоного диктатора російський народ неофіційно почали робити «нацією панів». Нав’язувалася думка, що насправді всі інші народності СРСР є другосортними, їм активно придумувалися образливі прізвиська і епітети - хохли, чурки, азери, хачі, яких тільки слів не містить хвороблива свідомість умовного власника титульної російської раси. Це імперське тавро зверхності – не лише на простих пострадянських росіянах.
Володимир Путін та його бойові пропагандисти за 20 років планомірного промивання мізків дали російському народові можливість легалізувати свій раніше прихований побутовий фашизм.
W rzeczywistości doszło do sytuacji, w której faszyzm zaszczepiono Rosjanom nawet nie na 20, ale na 70 lat. Dodatkowo zawijając go w sztandar antyfaszyzmu ludu zwycięskiego. I osiągnęli tak silne zniekształcenie psychiczne - to już nie jest nawet diagnoza społeczna, ale medyczna.
Anastasiia Popenko
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