Dramat GKS Tychy na Wiśle Kraków. Zobaczcie jaka atmosfera panowała na trybunach pod Wawelem

GKS Tychy nie dał rady zatrzymać Wisły Kraków. Biała Gwiazda odniosła piąte z rzędu zwycięstwo, strzelając zwycięską bramkę z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.

Gospodarze zdecydowali dominowali. Tyszanie wkładali olbrzymi wysiłek w utrzymanie się w grze, ale niewiele brakowało, by został on nagrodzony. Remis, po rzucie karnym Krzysztofa Wołkowicza, był blisko. W końcówce GKS popełnił jednak dwa wielkie błędy. Kluczowy był autorstwa Mateusza Radeckiego, który odkopnął piłkę stojąc obok sędziego, za co zobaczył drugą żółtą kartkę.

Wisła rzuciła się do ataku i w doliczonym czasie gry w polu karnym gości mocno się zakotłowało. Konrad Jałocha fenomenalnie obronił dwa strzały, ale trzeci niecelny został przez sędziego sprawdzony. Vullnet Basha rzeczywiście był faulowany i Luis Fernandez wykorzystał jedenastkę wprawiając tyszan w rozpacz.

Wisła Kraków - GKS Tychy 2:1 (0:0)

1:0Bartosz Jaroch (53), 1:1 Krzysztof Wołkowicz (66-karny), 2:1 Luis Fernandez (90+6, karny)

Wisła Biegański - Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca - Villar (71. Młyński), Tachi (72. Basha), Igbekeme (79. r Duda), Fernández, Mula - Rodado (79. Żyro). Trener: Radosław Sobolewski.

TychyJałocha - Machowski, Buchta, Tecław, Nedić, Wołkowicz - Czyżycki (46. Skibicki), Żytek, Biegański (66. Domínguez), Radecki - Mikita (67. Rumin). Trener: Dominik Nowak.

Żółte kartki Radecki, Nedić

Czerwona kartka:Mateusz Radecki (84. minuta, Tychy, za drugą żółtą).

SędziowałMarcin Kochanek (Opole)

Widzów9.401