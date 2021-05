Dramat po meczu Piast Gliwice - Wisła Kraków. Kibic stracił palec

Piast Gliwice w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy niespodziewanie przegrał z Wisłą Kraków 2:3. W ten sposób stracił czwarte miejsce i prawo gry w europejskich pucharach.

Kibice gości byli za to szczęśliwi i zamierzali podziękować swoim piłkarzom. Po zakończeniu meczu kilku piłkarzy Wisły rzuciło fanom koszulki, które zawisły na ogrodzeniu oddzielającym sektor od murawy.

Jeden z kibiców próbując ściągnąć koszulkę z ogrodzenia zaczepił o nie obrączką. Efekt był dramatyczny. Poszkodowany został zabrany do szpitala, ale - według nieoficjalnych informacji - palca nie udało się uratować.

- To był po prostu pech. Takie wydarzenia czasami mają miejsce, sam pamiętam podobne przypadki, które następowały w czasie wieszania siatek w bramkach - przyznaje Krzysztof Smulski, który był delegatem PZPN na meczu w Gliwicach. - Gliwickie zdarzenie jest jednak okazją, by zaapelować do kibiców o ostrożność, żeby takie wypadki już się nie zdarzały. Jak widać nie trzeba wiele, by sprowadzić na siebie nieszczęście.