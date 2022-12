Drill Party w częstochowskim Bristolu! Melex zgarnia na imprezę najpiękniejsze dziewczyny. W galerii gorące fotki świątecznych gwiazd

To był prawdziwy Christmas Time! Czas komety i gorących meteorów. Parkiet błyszczał urodą gwiezdnych kobiet. Na parkiecie było naprawdę temperamentnie. Elegancja, prestiż i muzyka to kwintesencja imprezowego Bristolu w Częstochowie.

Maraton świąteczny rozpoczął Friday Party Night Out. Potem, wedle porządku rozruszała wszystkich Pasterka i dwa dni szalonej świątecznej zabawy. Jeśli komuś mało, już teraz może szykować się na kolejną porcję szalonej roztańczonej nocy. Wypatrujcie na ulicach miasta imprezowego melexa Bristol, który bezpłatnie dowiezie Was na imprezę do częstochowskiego klubu.

Taneczna dobitka w Bristolu w Częstochowie już jutro 27 grudnia o 23. Przybywajcie na Spice Party! Na parkiet załapiecie się także 30 grudnia, podczas Before Party New Year oraz w noc Sylwestra. Podążajcie za gwiazdą! Obejrzyjcie galerię gwiazdek parkietu. Dajcie się olśnić!