Droga do Szczyrku jest zakorkowana. Turyści i narciarze tłumnie ruszyli w Beskidy

Wprawdzie już po Świętach Bożego Narodzenia, ale za to przed sylwestrowymi szaleństwami, więc w tym tygodniu sporo osób wzięło wolne, by dłużej nacieszyć się świąteczno-noworoczną atmosferą.

Trasa Bielsk-Biała - Szyczyrk zakorkowana

Jakby tego było mało , to dzisiaj dopisuje także pogoda. Po ostatnich dniach, kiedy temperatury utrzymywały się kilkanaście stopni poniżej zera, a słońca było tyle co na lekarstwo, we wtorek zrobiło się nieco cieplej, co niechybnie jest oznaką zbliżającej się odwilży, a od rana w Beskidach jest także sporo słońca. Taka aura zachęciła wiele osób do wybrania się w góry.