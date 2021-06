Duchowny z KUL porównał szczepienia na COVID-19 do nazistowskich zbrodni. Kuria i KUL odcinają się od tych słów

Ks. prof. Tadeusz Guz często wypowiada swoje kontrowersyjne opinie na temat pandemii i szczepień przeciwko COVID-19. Duchowny, który jest także pracownikiem KUL, w jednym ze swoich ostatnich kazań powiedział, że Jezus Chrystus płacze nad "polską niedolą, zamykanymi kościołami, ograniczeniami w dostępie do sakramentów świętych katolików polskich w stanie łaski uświęcającej, czego nie czyniły nawet takie systemy diabelskie jak III Rzesza niemiecka czy Związek Sowiecki" - informuje Onet.

W trakcie innego kazania ks. prof. Tadeusz Guz porównał szczepienia na COVID-19 do nazistowskich zbrodni. "To jest zbrodnia. I słusznie prezydium Konferencji Episkopatu Polski ostrzegło nas, że katolik w swoim sumieniu, jeżeli ma dobrze je uformowane, nie może przyjąć szczepionki, której elementem jest uśmiercone ciało nienarodzonych braci i sióstr. Za takie procedery zaraz po zakończeniu II wojny światowej, za tego typu praktyki unicestwiania ludów i narodów, wytoczono ich architektom, zbrodniarzom, proces norymberski. Dlaczego dzisiaj ustawodawstwo Europy, Ameryki czy świata nie powołuje trybunału międzynarodowego do zbadania kwestii takiej gigantycznej zbrodni na nienarodzonych ludziach, tysiącach, może milionach, które padły ofiarą diabelskich strategii rzekomego uleczania czy ubezpieczania ludzi?" – powiedział ks. Tadeusz Guz w kwietniu br. cytowany w Onet.pl.