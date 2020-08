Dwie 9-letnie dziewczynki z Zabrza staną przed sądem. Za rozbój. Napadły na 8-latkę i ukradły jej telefon

Było to w poniedziałek, 24 sierpnia 2020, ok. 17.50 na placu zabaw przy ulicy Czołgistów w Zabrzu. Do bawiącej się 8-letniej dziewczynki podeszły dwie dziewięciolatki, chwyciły ją za ręce, by nie mogła się bronić i zabrały jej telefon komórkowy wart 250 zł.

Pokrzywdzona nie znała tych dziewczynek, ale potrafiła je dokładnie opisać. Rysopis pomógł policjantom z Referatu ds.Przestępczości Nieletnich ująć sprawczynie napadu już następnego dnia.

Zauważyli je w jednym z zabrzańskich centrów handlowych. Jedna z nich miała skradziony telefon.

Dziewczynki zostały przewiezione na komendę policji, skąd zabrali je prawni opiekunowie. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.